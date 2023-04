Ukraine-Krieg im Liveticker: Ungewöhnlicher Lichtschweif über Kiew - Behörden vermuten US-Satellit

Die Ukraine bereitet nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Truppen für den Fronteinsatz vor. Konkret handelt es sich dabei um Grenztruppen, die im Dreiländereck mit Belarus und Polen stationiert seien. Schon jetzt sind ukrainische Grenztruppen an vielen Fronten eingesetzt, so auch in Bachmut.

Die US-Regierung hat neue militärische Hilfe für die Ukraine in Höhe von umgrechnet 297 Millionen Euro angekündigt. In dem Paket enthalten seien vor allem Munition für Waffensysteme wie die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und Artilleriegeschosse.

Innerhalb von 24 Stunden seien 21 von 26 iranischen "Kamikaze-Drohnen" vom Typ Shahed-136 abgeschossen worden, teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstagmorgen in Kiew mit.

Ein ungewöhnlicher Lichtschweif am nächtlichen Horizont über Kiew hat in der ukrainischen Hauptstadt für Luftalarm gesorgt.

Die Russland-nahe Internationale Investitionsbank (IIB) zieht sich auf Druck der USA aus Ungarn zurück.

Sie sei "nicht mehr in der Lage, Finanzgeschäfte durchzuführen" und sehe "keinen Grund mehr, in Budapest und in der Europäischen Union" zu operieren, erklärte die IIB am Mittwoch. Sie habe daher mit der Verlegung ihres Hauptsitzes nach Russland begonnen.

Vergangene Woche hatte sich Ungarn zähneknirschend als letztes verbliebenes EU-Land aus der IIB zurückgezogen. Die Aktivität der Bank habe "wegen verhängter US-Sanktionen ihre Bedeutung verloren", erklärte das Wirtschaftsministerium.

Die US-Regierung sieht die IIB als russische Spionageorganisation in Mitteleuropa.