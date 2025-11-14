 112.602

Ukraine-Krieg: Russische Luftangriffe auf Kiew - mehrere Verletzte gemeldet

Die ukrainische Regierungschefin Julia Swyrydenko hat wegen einer Korruptionsaffäre die Überprüfung aller größeren Staatskonzerne angekündigt.

Ukraine - Die ukrainische Regierungschefin Julia Swyrydenko (39) hat wegen einer Korruptionsaffäre im Energie- und Rüstungssektor die Überprüfung aller größeren Staatskonzerne angekündigt.

Laut der ukrainischen Regierungschefin Julia Swyrydenko (39) werden alle größeren Staatskonzerne des Landes überprüft.
Laut der ukrainischen Regierungschefin Julia Swyrydenko (39) werden alle größeren Staatskonzerne des Landes überprüft.  © Vadym Sarakhan/AP/dpa

Betriebe in diesen beiden Sektoren würden dabei besonders scharf kontrolliert, kündigte sie bei Telegram an. Der Fokus liege auf der Transparenz bei staatlichen Einkäufen. Konkret nannte sie etwa den Öl- und Gaskonzern Naftogas und die ukrainische Eisenbahn.

Kurz darauf teilte sie in einem weiteren Eintrag mit, dass wegen des Skandals auch die Ausschreibung für den Chefposten des Gasleitungssystems in der Ukraine ausgesetzt werde.

Der Ausschreibungsstopp hänge damit zusammen, dass eine der Finalistinnen in den Ermittlungen der Korruptionsbehörden erwähnt werde.

Ukraine-Krieg: Polen schickt Abfangjäger in die Luft
Ukraine Ukraine-Krieg: Polen schickt Abfangjäger in die Luft

"Unter diesen Bedingungen ist die Fortsetzung der Ausschreibungsprozedur nicht mit den Prinzipien der Transparenz, Rechtschaffenheit und des Vertrauens in den Prozess zu vereinbaren", schrieb sie.

Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

14. November, 6.25 Uhr: Russische Luftangriffe auf Kiew - mehrere Verletzte gemeldet

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht zu Freitag erneut aus der Luft angegriffen.

Bei der Attacke mit Hunderten Drohnen und Raketen seien mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden, berichtete das Portal "The Kyiv Independent" unter Berufung auf Behördenangeben. Unter ihnen sei auch eine Schwangere.

In den frühen Morgenstunden waren den Berichten zufolge mehrere Explosionen in der Stadt zu hören. Laut der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine wurden aus nahezu allen Bezirken der Millionenmetropole Schäden gemeldet. Es sollen diverse Feuer in Wohngebäude ausgebrochen ein. Bürgermeister Vitali Klitschko (54) zufolge wurden auch eine medizinische Einrichtung und ein Verwaltungsgebäude beschädigt, wie "The Kyiv Independent" berichtete. Auch Stromausfälle wurden gemeldet.

Auf Kiew gingen in der Nacht zu Freitag zahlreiche russische Drohnen und Raketen nieder.
Auf Kiew gingen in der Nacht zu Freitag zahlreiche russische Drohnen und Raketen nieder.  © Uncredited/AP/dpa

13. November, 22.23 Uhr: Kampfjet Su-30 stürzt in Nordrussland ab

In der Region Karelien im Norden Russlands ist ein Kampfflugzeug vom Typ Su-30 bei einem Übungsflug abgestürzt.

Beide Piloten seien beim Absturz ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit. Am Boden gab es den Behörden zufolge keine weiteren Opfer. Die Maschine sei in einer unbewohnten Gegend abgestürzt.

13. November, 12.46 Uhr: Selenskyj besteht auf eingefrorene russische Milliarden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) besteht auf Freigabe der in Belgien eingefrorenen Milliarden aus russischem Staatsvermögen für sein von Moskaus Angriffskrieg gezeichnetes Land.

Die Ukraine brauche diese 140 bis 160 Milliarden Euro, und für Kremlchef Wladimir Putin und sein Umfeld "wäre das ein großer Verlust", teilte Selenskyj in den sozialen Netzwerken mit. Die Ukraine brauche das Geld auch für ihre Verteidigung. So soll es etwa für den Kauf von Luftverteidigungssystemen und Raketen eingesetzt werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47). (Archivfoto)
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47). (Archivfoto)  © Kirsty Wigglesworth/Pool AP/dpa

13. November, 11.59 Uhr: Drei Tote nach russischem Angriff

Mindestens drei Menschen sind durch einen russischen Drohnenangriff in der Nähe des Dorfs Bohuslawka im ostukrainischen Gebiet Charkiw getötet worden.

Zwei Menschen kamen nach Angaben des Gouverneurs Oleh Synjehubow bei der Attacke ums Leben, einer starb im Krankenhaus. Eine weitere Person wurde demnach verletzt.

13. November, 11.44 Uhr: EU überweist weitere Milliardenhilfen

Die von Russland angegriffene Ukraine bekommt von der EU weitere Finanzhilfen in Höhe von knapp sechs Milliarden Euro ausgezahlt.

Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) im Europaparlament an. Es handele sich dabei um ein Darlehen, das mit Zinserträgen aus der Verwahrung von eingefrorenem russischem Staatsvermögen in der EU zurückgezahlt wird, sowie um Geld aus der sogenannten Ukraine-Fazilität.

Eu-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67). (Archivfoto)
Eu-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67). (Archivfoto)  © Virginia Mayo/AP/dpa

13. November, 11.13 Uhr: Ukraine-Hilfe - Von der Leyen nennt drei Optionen für EU

Einigt sich die EU nicht auf die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte für die Ukraine, bleiben nach Ansicht der EU-Kommission nur weniger wirksame Finanzierungswege.

"Option eins besteht darin, Haushaltsspielräume zu nutzen, um Geld auf den Kapitalmärkten zu beschaffen", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) in einer Rede im Europaparlament in Brüssel. Option zwei sei, dass Mitgliedstaaten das erforderliche Kapital für Finanzhilfen selbst bereitstellten.

Am effektivsten für die Unterstützung der Ukraine sei aber die Möglichkeit, die in der EU festgesetzten russischen Vermögenswerte für einen Milliardenkredit an das Land zu nutzen. "So können wir Russland am eindeutigsten zu verstehen geben, dass es nicht auf Zeit spielen kann", sagte von der Leyen.

13. November, 7.01 Uhr: Außenminister der G7 fordern sofortige Waffenruhe

Die Außenminister der G7-Staaten haben eine sofortige Waffenruhe in der Ukraine gefordert.

In einer gemeinsamen Erklärung bekundeten die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens, Kanadas, Frankreichs, Italiens, Japans und der USA am Mittwoch ihre "unerschütterliche Unterstützung" für die territoriale Integrität der von Russland angegriffenen Ukraine. "Eine sofortige Waffenruhe ist dringend erforderlich."

Bundesaußenminister Johann Wadephul (62, CDU) spricht beim G7-Außenministertreffen während eines Statements.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (62, CDU) spricht beim G7-Außenministertreffen während eines Statements.  © Soeren Stache/dpa

12. November, 21.04 Uhr: Ukrainische Armee - Angriff der Russen im Nebel hat Teilerfolg

Ein russischer Angriff auf die ostukrainische Stadt Pokrowsk im Schutz des Nebels hat nach Angaben der dort eingesetzten Verteidiger teilweise Erfolg gehabt.

Das 7. Luftlandekorps der ukrainischen Armee teilte mit, es sei zwar gelungen, einige der eingesetzten leichten Fahrzeuge zu zerstören. Trotzdem seien Feinde in die Stadt eingedrungen, nach denen gesucht werde, um sie auszuschalten.

Videos hatten gezeigt, wie die russischen Soldaten in den vergangenen Tagen bei schlechtem Wetter nicht mit schwerem Gerät, sondern in Pkws, auf Motorrädern oder zu Fuß in die Stadt vorrückten. Der Kiewer Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj schrieb auf Facebook, der Feind nutze die schwierigen Wetterbedingungen.

12. November, 18.52 Uhr: Ukrainische Energieministerin reicht Rücktritt ein

Die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk hat wegen eines Korruptionsskandals umgehend ihren Rücktritt eingereicht.

"Ich bitte um die Annahme meines Rücktritts vom Posten des Energieministers der Ukraine", hieß es in einem von ihr veröffentlichten Rücktrittsgesuch auf Facebook.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj Hryntschuk sowie Justizminister Herman Haluschtschenko zum Rücktritt aufgefordert. "Ich bitte die Parlamentsabgeordneten, diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Es sei eine Frage des Vertrauens.

Haluschtschenko war am Morgen bereits durch Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko von seinen Aufgaben entbunden worden.

Das Türschild des ukrainischen Ministeriums für Energie.
Das Türschild des ukrainischen Ministeriums für Energie.  © Andreas Stein/dpa

12. November, 15.30 Uhr: Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern

Angesichts eines Korruptionsskandals im Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hryntschuk zum Rücktritt aufgefordert.

"Ich bitte die Parlamentsabgeordneten diese Gesuche zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47).
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47).  © Andrea Rosa/AP/dpa

12. November, 13.54 Uhr: Klitschko fordert Absenkung des Mobilisierungsalters

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat aufgrund des gravierenden Soldatenmangels der Armee eine Absenkung des Mobilisierungsalters gefordert.

"Momentan kannst du in der Ukraine erst ab 25 mobilisiert werden. Man könnte es um ein oder zwei Jahre absenken - auf 23 oder 22", sagte er in einem Interview für das Axel Springer Global Reporters Network. Zu viele wehrpflichtige Ukrainer seien zudem aus dem Land geflohen.

Erst im August hatte die ukrainische Regierung Männern bis zum Alter von einschließlich 23 Jahren die Ausreise gestattet, was zu einer neuen Fluchtwelle aus dem Kriegsland führte. Wehrpflichtige im Alter zwischen 24 und 60 Jahren dürfen weiterhin nur in Ausnahmefällen das Land verlassen.

Titelfoto: Uncredited/AP/dpa

Mehr zum Thema Ukraine: