Ukraine-Krieg: Über der Ostsee - Luftwaffe fängt russische Flugzeuge ab

9. September, 13.47 Uhr: Russische Luftwaffenbasis offenbar schwer getroffen

Ein Luftwaffenstützpunkt in der russischen Region Wolgograd hat nach britischen Geheimdienst-Informationen schwere Schäden bei einem ukrainischen Angriff erlitten. Bei dem Angriff auf die Marinowka-Luftwaffenbasis am 22. August seien vier Hangars zerstört und drei weitere beschädigt worden, hieß es vom britischen Verteidigungsministeriums auf X. Ebenfalls zerstört wurde demnach eine Radarkuppel sowie weitere Gebäude und Lagerkapazitäten unter freiem Himmel. Als Beweis veröffentlichten die Briten Satellitenbilder, auf denen im Vorher-Nachher-Stil die Zerstörung zu erkennen ist.

9. September, 13.12 Uhr: Kreml weist Scholz-Vorstoß zurück: "keine greifbaren Konturen"

Der Kreml sieht anders als Bundeskanzler Olaf Scholz derzeit keine Grundlage für Friedensgespräche mit der Ukraine. "Was eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine betrifft, zeichnen sich bislang keine greifbaren Konturen ab", sagte Dmitri Peskow, Sprecher von Präsident Wladimir Putin, in Moskau. Man höre Erklärungen aus verschiedenen europäischen Ländern. "Aber wir hören dazu nichts aus dem Land, das diesen Prozess steuert, das den kollektiven Westen dirigiert", sagte Peskow mit Blick auf die USA. Scholz sprach sich am Sonntag in einem Interview für intensivere diplomatische Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aus. "Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht", sagte der SPD-Politiker dem ZDF. Auf die Frage, ob es eine weitere Friedenskonferenz geben solle, antwortete er: "Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Und der (ukrainische) Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei."

Zeigten sich zuletzt offen für Verhandlungslösung Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz. © Boris Roessler / POOL / AFP

9. September, 6.12 Uhr: Neuer Drohnen-Angriff auf Kiew

Es ist der fünfte große Luftangriff auf Kiew seit Anfang September. In der Nacht griff Russland die ukrainische Hauptstadt erneut mit Drohnen an. Das teilte Sergej Popko, der Chef der Militätverwaltung von Kiew, auf Telegram mit. Demnach habe der jüngste Luftangriff mehr als eine Stunde gedauert. Der Feind habe nach Mitternacht in mehreren Wellen angegriffen. Die eigene Luftabwehr habe die Drohnen abwehren können, Zerstörungen im Stadtgebiet habe es vorerst nicht gegeben, hieß es.



Die ukrainische Luftabwehr fängt eine Shaed-Drohne iranischer Bauart über Kiew ab. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

9. September, 6.04 Uhr: Russen-Drohne in Lettland abgestürzt

In Lettland ist nach Angaben von Staatspräsident Edgars Rinkevics eine russische Kampfdrohne abgestürzt. Das Flugobjekt sei am Samstag "im östlichen Teil des Landes", erklärte Rinkevics am Sonntag im Onlinedienst X. Dem Verteidigungsministerium in Riga zufolge war die Drohne vom benachbarten Belarus aus in den lettischen Luftraum eingedrungen und ging in der Gemeinde Rezekene zu Boden.



8. September, 17.44 Uhr: Ukrainische Drohne trifft Treibstofflager in Russland

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei einem Drohnenangriff auf die südrussische Region Belgorod ein Treibstofflager in Brand gesetzt. Unter Berufung auf Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow meldete die russische Staatsagentur Tass, dass eine Kampfdrohne das Lager im Bezirk Wolkonowsk getroffen habe. "Durch die Explosion sind die Tanks in Brand geraten."

8. September, 17.06 Uhr: Erneut schwere Kämpfe um Pokrowsk

Der seit Wochen andauernde Ansturm russischer Truppen gegen die ukrainischen Verteidigungslinien rund um Pokrowsk am Rande des Donbass sind mit aller Wucht fortgesetzt worden. Im Tagesverlauf seien in dem Abschnitt im Osten des Landes insgesamt 23 russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht mit. "Die Lage im Sektor Pokrowsk bleibt angespannt", hieß es. Ähnlich schwere Gefechte wurden auch aus dem nahe gelegenen Kurachewe gemeldet. Dort habe die russische Armee insgesamt 19 Mal versucht, die ukrainische Verteidigung auszuhebeln. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainischen Soldaten stehen gehörig unter Druck. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

8. September, 16.18 Uhr: Nato-Länder Lettland und Rumänien melden Drohnen-Vorfälle

Im Osten des EU- und Nato-Mitglieds Lettland ist eine mutmaßlich russische Drohne über Belarus in den lettischen Luftraum geflogen und in der Stadt Rēzekne abgestürzt. Der Vorfall werde untersucht, teilte das Verteidigungsministerium in Riga mit. Auch die Nato wurde informiert. Die lettischen Streitkräfte hätten das unbemannte Flugobjekt beim Eintritt in den Luftraum entdeckt, die Bewegung verfolgt und dann den Absturzort lokalisiert. Unklar war, wie eine russische Drohne ungehindert durch Belarus bis nach Lettland gelangen konnte. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Eine russische Drohne überflog in der Nacht zum Sonntag auch rumänisches Territorium, bevor sie erneut in den ukrainischen Luftraum eindrang, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest mit.

8. September, 15.10 Uhr: Scholz für Ukraine-Friedenskonferenz mit Russland

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) spricht sich für intensivere diplomatische Bemühungen um eine Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aus. "Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht", sagte der SPD-Politiker im ZDF-Sommerinterview.

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) im ZDF-Sommerinterview. © Thomas Kierok/ZDF/dpa

8. September, 11.18 Uhr: Tote und Verletzte nach russischem Luftschlag gegen Ukraine

Bei einem neuen russischen Luftschlag gegen die Ukraine sind in der Stadt Sumy im Nordosten des Landes mindestens zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch ein zwei Jahre altes Mädchen und ein achtjähriger Junge, teilten die ukrainischen Behörden mit. Bei den Toten handele es sich um ein älteres Ehepaar. Das Haus der 79 und 77 Jahre alten Leute sei zerstört worden bei dem nächtlichen Angriff, hieß es.

Ukrainische Soldaten fahren auf einem gepanzerten Fahrzeug an der russisch-ukrainischen Grenze in der Stadt Sumy. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

8. September, 7.31 Uhr: Kritik an Wahlen auf annektierter Halbinsel Krim

In einer Mitteilung kritisierte das ukrainische Außenministerium die von Russland an diesem Sonntag auch auf der schon 2014 von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim angesetzten Wahlen. Der Urnengang sei eine Farce, ein Verstoß gegen internationales Recht. Er habe nichts mit dem Wählerwillen zu tun und sei daher nichtig, teilte das Ministerium mit. Die zur Abstimmung stehenden Politiker seien von ukrainischer Seite in keiner Weise legitimiert.

In Russland enden an diesem Sonntag die vielerorts auch unter dem Eindruck des Angriffskriegs gegen die Ukraine abgehaltenen Kommunal- und Regionalwahlen - auch auf der annektierten Halbinsel Krim. (Archivbild) © Ulf Mauder/dpa

7. September, 19.46 Uhr: Ukraine warnt vor iranischen Raketen für Russland

Die Ukraine hat den Iran eindringlich aufgerufen, Russland unter keinen Umständen mit ballistischen Raketen für seinen Angriffskrieg auszustatten. Wenn Berichte internationaler Medien bestätigt würden, dass der Iran Russland mit diesen Raketen für Angriffe auf die Ukraine versorge, werde das schwere Folgen für die bilateralen Beziehungen zwischen Kiew und Teheran haben, teilte das Außenministerium mit. Gemäß den Regeln der Vereinten Nationen und des internationalen Rechts sei Russland ein Aggressorstaat. Gleichwohl bereite Sorgen, dass Teheran und Moskau ihre militärische Zusammenarbeit vertiefen und so die Sicherheit nicht nur der Ukraine, sondern ganz Europas, im Nahen Orten und in der Welt bedrohten, teilte das Außenministerium in Kiew weiter mit.

Eine große Anzahl von Drohnen aus iranischer Produktion wurde in die Kampfeinheiten der Armee in verschiedenen Teilen des Landes integriert. © ---/Iranische Armee/Zuma Press/dpa

7. September, 12.25 Uhr: Ukraine meldet Tote nach russischem Angriff im Gebiet Donezk

Bei neuem russischen Artilleriebeschuss sind in der Stadt Kostjantyniwka im ostukrainischen Gebiet Donezk nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Drei Männer im Alter zwischen 24 und 69 Jahren seien ihren Verletzungen erlegen, teilte die ukrainische Militärverwaltung mit. Sie rief erneut die Bewohner auf, den Evakuierungsaufforderungen Folge zu leisten. Bei dem morgendlichen Beschuss von russischer Seite seien ein mehrgeschossiges Wohnhaus, ein Verwaltungsgebäude, Läden, Autos und Stromleitungen beschädigt worden. Die strategisch wichtige Stadt ist immer wieder Ziel russischer Angriffe.