Ukraine-Krieg: Stimmt Russland einer Waffenruhe zu?

Die Ukraine hat einer 30-tägigen Waffenruhe bei einem Treffen mit der US-Delegation um Außenminister Marco Rubio (53, 2.v.l.) in Saudi Arabien bereits zugestimmt. © -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

"Der Ball liegt nun in ihrem Feld", sagte US-Außenminister Marco Rubio (53) in Richtung Kreml. Er und seine Delegation hatten zuvor mit ukrainischen Vertretern in der saudischen Hafenstadt Dschidda über den Eintritt in einen Friedensprozess gesprochen.

In den vergangenen Tagen hatten die USA die Regierung in Kiew massiv unter Druck gesetzt, vor allem mit einem zeitweisen Stopp von Waffenlieferungen. Auch wichtige Aufklärungsdaten wurden nicht mehr an die Ukraineweitergeleitet, die sich seit drei Jahren gegen eine Invasion Russlands verteidigt.

Nach dem Einverständnis der Ukraine zu einer Waffenruhe lief noch in der Nacht die US-Militärhilfe sofort wieder an, wie der Vizechef der ukrainischen Präsidialkanzlei, Pawlo Palissa, mitteilte.

