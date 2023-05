Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gast bei Freunden: "Danke Deutschland"

Berlin - Erstmals seit Kriegsausbruch hat Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) am Wochenende Deutschland besucht. In Berlin stimmte er bei Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) und Kanzler Olaf Scholz (64, SPD) versöhnliche Töne an, bedankte sich für Unterstützung in den vergangenen Monaten.

Wolodymyr Selenskyj (45) trägt sich bei Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) ins Gästebuch ein. © dpa/Christophe Gateau

"In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht", schrieb Selenskyj in englischer Sprache in das Gästebuch des Bundespräsidenten.

Bei der Bevölkerung bedankte er sich für dessen "fantastische Solidarität" und ergänzte auf Deutsch: "Danke Deutschland".



Nach dem Besuch auf Schloss Bellevue empfing Olaf Scholz Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt. Dort unterstrich der 64-Jährige die deutsche Unterstützung für die Ukraine. "Wir unterstützen Euch so lange, wie es nötig sein wird."

Selenskyj bat Deutschland wiederum, sein Land durch die Lieferung moderner Kampfjets zu unterstützen. Die Ukraine arbeite bei den verschiedenen Besuchen in den europäischen Hauptstädten derzeit daran, mit seinen Partnern "eine Kampfjet-Koalition zu schaffen".

"Das ist für die Ukraine sehr wichtig, unsere Anstrengungen zu koordinieren", Russland habe aktuell die Hoheit in der Luft, das wolle man ändern.