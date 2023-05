Experte verrät: Diese 6 Dinge solltet Ihr niemals im Klo herunterspülen

Obwohl Schilder darauf hinweisen, schmeißen einige Menschen Tampons und Binden trotzdem ins Klo. © 123RF/liudmilachernetska

Obwohl häufig Schilder in öffentlichen Toiletten darauf hinweisen, gibt es trotzdem immer wieder Menschen, die Hygieneartikel wie Tampons oder Binden ins Klo werfen.

"Viele dieser Produkte sind so konzipiert, dass sie sich ausdehnen, wenn sie mit Feuchtigkeit in Berührung kommen", erklärt Richardson. In der Masse können sie sich dann in den Rohren verfangen, was wiederum zu Verstopfungen führt.

Des Weiteren nennt der Brite Zahnseide. Gerade diese Artikel erscheinen aufgrund ihrer dünnen Beschaffenheit harmlos. Weil handelsübliche Zahnseide aus Nylon besteht, kann sie sich im Wasser nicht zersetzen.

"Selbst wenn man sie nur einmal herunterspült, besteht die Gefahr, dass die Toilette verstopft, da sich die Zahnseide um andere Dinge in den Rohren wickeln kann", appelliert der Klempner.