14 Tote nach schlimmen Busunglück: Kamera filmt den Unfall

Der Bus wurde von der Autobahn geschleudert und völlig zerstört. 14 Menschen starben. © Montage: Twitter/Nafees Naeem

Das berichtet die Nachrichtenagentur "Xinhua" unter Berufung auf pakistanische Medien.

Das verheerende Unglück mit einem vollbesetzten Reisebus ereignete sich demnach am Samstagmorgen auf der wichtigen Autobahn von Islamabad nach Lahore.

Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer wegen eines Problems mit den Bremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie der Bus auf einem abschüssigen Autobahnstück in einer Rechtkurve von der Straße abkommt, sich in der Luft dreht und in den Gegenverkehr geschleudert wird, wo er völlig zerstört über die Straße rutscht. Neben einem weißen Kleinwagen, der auf das Dach gedreht wurde, bleibt der Bus schließlich liegen.

Zunächst war von zehn Toten die Rede, in der Nacht bestätigten die Behörden, dass mindestens 14 Menschen ums Leben kamen. Darunter seien auch drei tote Kinder zu beklagen.

Knapp 20 Verunglückte wurden mit zum teil schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Zahl der Toten könnte noch steigen.