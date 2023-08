20.08.2023 08:32 25-Jähriger gerät in Mähdrescher und wird schwer verletzt

In Hohen Luckow (Landkreis Rostock) geriet am Samstag ein 25-jähriger Mann in einen Mähdrescher und verletzte sich schwer.

Von Nora Petig

Hohen Luckow - In Hohen Luckow (Landkreis Rostock) geriet am Samstag ein 25-jähriger Mann in einen Mähdrescher und verletzte sich schwer. Der 25-Jährige geriet mit seinen Beinen in den Mähdrescher. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa Wie die Polizei mitteilte, wollte der 25-Jährige gegen 16 Uhr den halbvollen Bunker eines Mähdreschers entleeren. Dabei habe er festgestellt, dass eine Zuführung durch Getreide verstopft war. Bei dem Versuch dieses wieder zu entfernen, geriet der 25-Jährige unglücklicherweise und aus noch unbekannter Ursache mit seinen Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken, so die Polizei weiter. Noch vor Ort sei er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen durch ein ärztliches Notfallteam versorgt worden. Der 25-Jährige sei für weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus eingeliefert worden.

Titelfoto: Thomas Warnack/dpa