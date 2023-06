32 Tote nach schlimmem Unglück im Mittelmeer: Vollbesetztes Migranten-Boot gesunken

Die griechische Küstenwache war nach einem Bootsunglück im Mittelmeer gefordert. © Griechische Küstenwache

Das teilte die Küstenwache am Mittwoch mit. 104 Menschen habe man bislang retten können, hieß es weiter.

Es sei unklar, wie viele Menschen insgesamt an Bord gewesen seien. Laut Behördenangaben dauert eine groß angelegte Suchaktion an, an der Patrouillenboote der Küstenwache, die Luftwaffe, eine Fregatte der Kriegsmarine sowie sechs Frachter und andere Schiffe in der Region beteiligt sind.

Schon am Dienstag hätten italienische Behörden die griechischen Nachbarn über ein voll besetztes Fischerboot im griechischen Such- und Rettungsbereich informiert, hieß es von der Küstenwache weiter.

Ein Frontex-Flugzeug habe das Boot daraufhin 47 Seemeilen südwestlich der Halbinsel Peloponnes lokalisiert. Sowohl die griechische Küstenwache als auch vorbeifahrende Frachter hätten den Passagieren per Funk wiederholt Hilfe angeboten, die aber abgelehnt worden sei.

In den frühen Morgenstunden sei das Boot dann gekentert und schließlich gesunken.