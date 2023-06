Angler (†67) stürzt in Talsperre! Helfer verlieren den Kampf um sein Leben

Gummersbach - Tödliches Drama an der Aggertalsperre in Gummersbach-Lantenbach (Oberbergischer Kreis)! Ein Mann ist bei einer nächtlichen Angel-Aktion ins Wasser gestürzt und kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben.

Rettungskräfte hatten den Angler (†67) aus dem Wasser der Talsperre geborgen. © Markus Klümper/DPA

Rettungskräfte hatten den 67-jährigen Bergneustädter zunächst noch reanimiert, letztendlich kam für den Angler jedoch jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte.

Man gehe von einem Unfall aus, hieß es weiter.

Demnach hatte der 67-Jährige am gestrigen Montagabend gegen 23 Uhr an einer Freifläche in der Nähe des Zeltplatzes geangelt, bevor er aus bislang ungeklärter Ursache ins Wasser gestürzt war.

Ein befreundeter Angler, der sich in der Nähe aufgehalten hatte, hatte den Notruf gewählt.

Polizisten entdeckten den 67-Jährigen kurz nach ihrem Eintreffen etwa zwei Meter vom Ufer entfernt im Wasser treiben.

Der Mann habe schnell geborgen werden können, erklärten die Beamten. Sein Zustand sei kritisch, hieß es noch am Dienstagvormittag - nur Stunden, bevor der Angler im Krankenhaus verstarb.