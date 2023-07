Autofrachter auf der Nordsee in Flammen: Ein Toter

Ameland - Dramatische Szenen auf der Nordsee : Auf einem Frachtschiff mit rund 3000 Autos an Bord ist ein Feuer ausgebrochen.

Die Küstenwache rettete die Besatzung mit mehreren Hubschraubern. © Marco Van Der Caaij/ANP/dpa

Eine Person starb, teilte die niederländische Küstenwache am Mittwoch mit. Die übrigen 22 Besatzungsmitglieder konnten demnach gerettet werden, einige seien verletzt worden.

Rettungskräfte sind im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Sinken des Schiffes vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland zu verhindern. Bei dem Frachter handelt es sich um die "Fremantle Highway", die aus Bremerhaven nach Port Said in Ägypten unterwegs war.

Die Brandursache ist bislang unklar.

Auch die Behörden in Deutschland sind alarmiert. "Wir beobachten die Situation", sagte ein Sprecher des deutschen Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen.