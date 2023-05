Braut stirbt Minuten nach ihrer Trauung: Das waren ihre letzten Worte

Samantha Miller (34) und Aric Hutchinson (36) schlossen am 28. April den Bund der Ehe. Kurz darauf starb die Braut bei einem Unfall. © Bildmontage: Screenshot/GoFoundMe/https://www.gofundme.com/f/sam-and-aric, Screenshot/Facebook/Gabriel’s angels

Als sich Samantha und Aric am 28. April von ihrer Hochzeit aus auf den Heimweg machten, ahnten weder sie noch ihre Familien und Gäste, dass ein furchtbares Unglück bevorstand.

Die US-Amerikaner hatten an jenem Tag in einer romantischen Zeremonie am Strand von Folly Beach geheiratet und bis in die Nachtstunden mit ihrer Hochzeitsgesellschaft den Bund der Liebe gefeiert.

Ihr Heimweg sollte der krönende Abschluss ihres großen Tages werden: Die Gäste geleiteten sie mit einem Spalier samt Wunderkerzen zu einem Golfcart, welches sie nach Hause kutschieren sollte.

Wenige Minuten später raste dann eine betrunkene Frau namens Jamie Lee Komoroski mit ihrem Wagen und viel zu hoher Geschwindigkeit in das Hochzeitsgefährt.

Die 34-jährige Braut wurde laut TODAY noch am Unfallort für tot erklärt, ihr Ehemann schwebte tagelang aufgrund schwerer Verletzungen in Lebensgefahr. Auch die beiden Fahrer des Golfcarts, zwei Verwandte von Aric, wurden bei dem Crash verletzt.