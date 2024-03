Schiff rammt Brücke, Autos stürzen in die Tiefe: Mindestens 20 Menschen im Wasser befürchtet!

Baltimore (USA) - Im US-Bundesstaat Maryland hat sich in der Nacht zum Dienstag ein schreckliches Unglück ereignet: Eine Brücke, auf der sich Fahrzeuge befanden, stürzte weitgehend ein. Zwei Menschen konnten gerettet werden, weitere Personen gelten weiterhin als vermisst.

Die Außentemperatur fühle sich wie minus ein Grad Celsius oder weniger an, das Wasser sei sicher noch kälter, erklärte Cartwright. "Das kann eine Sorge und ein Risiko für unsere Taucher darstellen."

Die Rettungsarbeiten seien laut New York Times im Gange, auch ein Tauch-Team sei demnach im Einsatz. Bisher gebe es zwar keine Berichte über Tote oder Verletzte, allerdings werden mindestens zwanzig Menschen im Wasser befürchtet. Besonders die niedrigen Temperaturen bereiten den Einsatzkräften große Sorgen, so der Sprecher von Baltimores Feuerwehr, Kevin Cartwright.

Zwei Menschen sind nach Angaben der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet worden. Eine der beiden sei in ernstem Zustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht, sagte der Feuerwehrchef von Baltimore, James Wallace, auf einer Pressekonferenz.

Durch die heftige Kollision brach die Brücke, über welche die vierspurige Interstate 695 führt, weitgehend in sich zusammen und stürzte in den darunterliegenden Patapsco River. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr bestätigte, dass mindestens sieben Fahrzeuge ebenfalls ins Wasser gefallen seien.

Gegen 1.30 Uhr (6.30 Uhr deutscher Zeit) soll laut Medienberichten ein großes Containerschiff einen der Stützpfeiler der "Francis Scott Key Bridge" in Baltimore gerammt haben und daraufhin Feuer gefangen haben. Die Ursache der Kollision müsse noch ermittelt werden.

Durch die Kollision mit dem Schiff wurde das Bauwerk teilweise völlig zerstört. © Harford County, Md Volunteer Firre/X/PA Media/dpa

Ein Trucker, der die Brücke regelmäßig passiere, mache sich keine Hoffnungen für die Menschen, die ins Wasser gestürzt sein könnten, berichtet der Sender CBS News. Das Wasser im Hafen sei um diese Jahreszeit so unfassbar kalt. "Das ist wie bei der Titanic."

Die Besatzung des Schiffs ist nach Angaben der Eigentümer wohlauf. Es gebe keine Verletzten auf dem Schiff, hieß es am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer Mitteilung, die der "New York Times" vorlag. Die Eigentümer bestätigten demnach den Vorfall.

Das knapp 290 Meter lange Schiff namens "Dali" soll unter der Flagge Singapurs gefahren sein und war auf dem Weg nach Sri Lanka.

Die Francis Scott Key Bridge führt über den Hafen von Baltimore im Nordosten der USA. Sie ist nach Angaben der Verkehrsbehörde Maryland mehr als 2,5 Kilometer lang.