Demenzkranker Senior setzt sich versehentlich selbst in Brand - tot!

Per Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in eine Klinik nach München gebracht, wo er wenige Stunden später verstarb. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Senior in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) am Mittwochnachmittag wohl versehentlich selbst in Brand gesetzt.

Als Angehörige vom Rauchmelder alarmiert zu ihm ins Badezimmer seines Hauses eilten, stand die Kleidung des demenzkranken Mannes bereits von der Hüfte aufwärts in Flammen.

Sie löschten die Flammen mit einem Duschschlauch und alarmierten die Rettungskräfte.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 84-Jährige in eine Münchner Spezialklinik gebracht, wo er laut Polizei wenige Stunden später seinen schweren Verletzungen erlag.