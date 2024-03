Ehepaar isst selbst gemachte Suppe - und stirbt!

Deutsch Wagram (Österreich) - In Österreich ist ein älteres Ehepaar gestorben, nachdem es Suppe aus selbst gepflückten Pflanzen gegessen hatte.

Ein Ehepaar sammelte wild wachsende Bärlauchblätter, um sich daraus eine Suppe zu machen, verwechselte die Blätter jedoch mit denen einer giftigen Pflanze. (Symbolbild) © 123rf.com/rdonar

Zu dem tragischen Vorfall kam es bereits am 11. März in der Gemeinde Deutsch-Wagram in Niederösterreich.

Wie das Portal "kurier.at" berichtet, hatte das Paar die Blätter zunächst gepflückt und in dem Glauben daran, es handele sich um Bärlauch, eine Suppe daraus gekocht.

Doch in Wahrheit war es zu einer fatalen Verwechslung gekommen!

Nach dem Verzehr wurde den beiden bald schlecht, und sie riefen den Rettungsdienst. Zu diesem Zeitpunkt seien der Mann und die Frau aber "noch stabil" gewesen.

Das Rote Kreuz Niederösterreich bestätigte, dass das Paar "mit Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus gebracht" wurde.

Dort verschlechterte sich bei beiden der Zustand, sie starben "einige Tage nach dem Rettungseinsatz".