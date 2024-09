Enthüllt: So lautete die letzte Mitteilung der implodierten "Titan"

Wussten die Insassen der "Titan", dass sie im Begriff waren zu sterben? © Uncredited/OceanGate Expeditions/AP/dpa

Wie eine Anhörung der US-Küstenwache am Montag ergab, sendeten die Insassen des Mini-U-Bootes noch einen letzten Funkspruch an die Oberfläche, kurz bevor die Tragödie ihren Lauf nahm.

Demnach waren sich die Passagiere durchaus über die Kommunikationsprobleme der "Titan" bewusst. Trotzdem teilten sie der Mannschaft auf dem Begleitschiff "Polar Prince" mit, dass "hier alles in Ordnung" sei.

Die Beamten der Küstenwache zeigten eine animierte und detaillierte Nachbildung des Tauchgangs vom Juni 2023, wie People berichtete.

So seien in den ersten 40 Minuten vor allem Routinenachrichten ausgetauscht worden. Danach habe die "Titan" jedoch 15 Minuten lang nicht geantwortet, was die "Polar Prince" zu der Bitte veranlasste: "Ich brauche eine bessere Kommunikation mit Ihnen."

Der französische Forscher und Titanic-Experte Paul-Henry Nargeolet (†77), der die Nachrichten gesendet haben soll, antwortete daraufhin mit "ja" und "alles in Ordnung hier".

Neun Minuten später teilte er noch mit, dass man sich "ostsüdöstlich des N-Bogens" befinde, was offenbar bedeutete, dass das Tauchboot in der Nähe des Titanic-Wracks angekommen sei.