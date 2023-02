Feuer im Hotel: Sechs Menschen sterben, 28 werden verletzt

Peking - Bei einem Feuer in einem Hotel in Ostchina sind sechs Menschen ums Leben gekommen.

Das Feuer forderte sechs Menschenleben. © Bildmontage Screenshot Twitter/@tchigtvnews

28 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Zeitung "Beijing Qingnianbao" weiter berichtete.

Zwei von ihnen seien zwei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden.

Das Unglück in dem Wohngebäude passierte am Donnerstagmorgen im Stadtteil Weitang in der westlich von der Hafenstadt Shanghai gelegenen Zwölf-Millionen-Metropole Suzhou in der Provinz Jiangsu.

Das Feuer konnte demnach nach gut einer Stunde gelöscht werden.