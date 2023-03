Frau kilometerweit von Zug mitgeschleift: Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Polizei und Feuerwehr sind am Dienstag an der Unfallstelle bei Nördlingen im Einsatz. © Matthias Stark/Donau-Ries-Medien/dpa

Die 39-Jährige habe noch nicht vernommen werden können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zur Klärung des Vorfalles sei ein technischer Gutachter hinzugezogen worden.

Die Frau war am Montagabend an einer Haltestelle auf der vom Bahnsteig abgewandten Seite aus dem Zug gestiegen. Als sie laut Polizei offenbar in den Waggon zurückkehren wollte, schlossen sich die Türen und klemmten ihre Hand ein, sodass die Frau am Zug hängend mitgeschleift wurde.

Sie erlitt schwerste Verletzungen.

Der für das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead eingesetzte Zug fuhr von Aalen (Baden-Württemberg) kommend in Richtung Donauwörth (Bayern).

Unklar sei, an welcher Haltestelle die Frau ausgestiegen ist, sagte ein Sprecher. In Bopfingen, drei Stopps vor Nördlingen, sei die Passagierin noch von einem Zugbegleiter gesehen worden.

An welcher der beiden folgenden Haltestellen - Trochtelfingen oder Pflaumloch - sie ausgestiegen sei, habe offenbar niemand beobachtet, so der Go-Ahead-Sprecher weiter. Insofern sei noch unklar, über wie viele Kilometer die Frau mitgeschleift wurde.