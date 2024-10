Todesdrama auf Baustelle: Junge Ingenieurin (†27) von Straßenwalze überrollt

Macaé (Brasilien) - Einfach nur tragisch. Bei einem schweren Unglück auf einer Baustelle in Macaé (Brasilien) wurde eine junge Ingenieurin von einer Straßenwalze erfasst. Die 27-Jährige starb. Offenbar lag ein technischer Defekt an der Baumaschine vor.

Nach allem, was bekannt ist, war die Baumaschine soeben auf dem Weg zum Auftanken, als plötzlich die Bremsen versagten. Die Walze rollte unkontrolliert einen abschüssigen Weg hinunter, Rafaela versuchte sich noch hinter einem Baum in Sicherheit zu bringen.

Wie das Portal G1 berichtete, wurde Rafaela auf einer Baustelle in der brasilianischen Erdöl-Hauptstadt Macaé von einer Straßenwalze erfasst und wenig später im Krankenhaus für tot erklärt.

Das schlimme Unglück lässt Kollegen und Angehörige fassungslos zurück. Rafaela Martins de Araújo (†27) hatte vor drei Jahren ihr Bauingenieurs-Studium erfolgreich beendet, startete erfolgreich im Beruf durch, wollte schon bald ihren Verlobten Milton heiraten. Doch eine grausame Fügung des Schicksals riss die junge Frau am vergangenen Montag aus dem Leben.

Pikant: Erst vor neun Monaten wurde die junge Frau bei einem Event zur Sicherheit am Bau von ihrem Arbeitgeber MJ2 Construções, eines Subunternehmers des brasilianischen Erdöl-Riesen Petrobras, ausgezeichnet, berichtet die Zeitung Metrópoles.

Nun kam die junge Frau ausgerechnet bei einem Unglück auf einer Baustelle ums Leben - sie war die leitende Ingenieurin. Die Ingenieurin wurde inzwischen unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen.

"Ein Unfall und unser ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Ich erinnere mich an jeden Moment von dem Moment an, als ich den Anruf erhielt, und ich gestehe, dass es immer noch sehr schwer zu verstehen ist, dass dies tatsächlich passiert ist und ich nicht nur einen Albtraum lebe", sagte Rafaelas völlig am Boden zerstörter Verlobter Milton auf Instagram.

Die Polizei ermittelt zur Sache. Ob es sich um Fahrlässigkeit handelt, könne noch nicht ausgeschlossen werden.