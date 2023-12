Frau wird mit Tochter am Strand gefilmt: Was im Hintergrund passiert, schockiert

Ixtapa-Zihuatanejo (Mexiko) - An einem Strand in Mexiko spielte sich vor wenigen Tagen eine schreckliche Tragödie ab - direkt vor den Augen von zunächst völlig ahnungslosen Besuchern.

Marlene Luviano ließ sich von ihrem Vater mit ihrer kleinen Tochter am Strand filmen - ahnungslos, was sich im Hintergrund abspielte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/marlenerealtor

Marlene Luviano war am 14. Dezember zusammen mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Vater am Strand des Ferienortes Ixtapa-Zihuatanejo in Mexiko. Da das kleine Mädchen an jenem Tag Geburtstag hatte, bat Marlene ihren Vater, den besonderen Ausflug zum Meer auf Video festzuhalten.



In dem Clip, der später im Internet aus einem schockierenden Grund viral gehen sollte, sieht man Mutter und Tochter ausgelassen im seichten Wasser umherrennen und lachen. Zunächst wirkt alles wie ein perfekter Tag am Strand. Doch die Situation sollte sich innerhalb von Sekunden ändern.

Denn was die drei nicht ahnen: In dem Moment der Aufnahme kämpft ein Mann im Hintergrund um sein Leben.

Der Kanadier Joseph "Jeff" Bynes (76) wurde an diesem Tag laut der New York Post im Meer von einem Raubtier angegriffen. Der ahnungslose Großvater filmte völlig unabsichtlich, wie der 76-Jährige zu einer Boje schwimmt und mit den Armen um Hilfe winkt.

Eine Sequenz später sieht man dann im Video, wie der Kanadier unter Wasser gezogen wird.