Sprung ins Verderben: Mann stürzt sich für Likes von Klippe und verfehlt das Wasser!

Diesen Sprung bezahlte ein Mann auf Teneriffa beinahe mit seinem Leben. © Screenshot/Instagram/@canarias1500kmdecosta

Die Bucht "El Tancon" im Norden der kanarischen Insel wurde durch Instagram berühmt. Für "coole" Videoaufnahmen stürzen sich seitdem immer wieder Menschen von den hohen Felsen ins Wasser.

So auch ein Mann aus Großbritannien: Mit seinem Sprung landete der 40-Jährige am Montag allerdings nicht in den Trends, sondern im Krankenhaus.

Die kanarische Küstenwachen-Initiative "Canarias 1500 KM de Costa" veröffentlichte ein Video des Unglücks auf Instagram und sprach von "absurder Leichtsinnigkeit", die zuvor sogar schonmal tödlich geendet sei.

Zu sehen ist, wie der Mann am Felsenvorsprung steht und zunächst seinen Sprung in die Tiefe kalkuliert. Als er abspringt, wird deutlich, dass seine Rechnung nicht aufgeht.

Er springt nämlich etwas zu weit nach vorn, sodass er erst gegen die Felswand klatscht, ehe er im Wasser landet. Sein heftiger Aufprall wird durch ein Geräusch untermalt, das allein beim Hinhören zusammenzucken lässt. Vermutlich brachen in diesem Moment seine Beine.