Ekelhaftes Sexperiment: Mann führt sich lebenden Aal ein und stirbt fast

Hanoi - Die Ärzte in einem vietnamesischen Universitätsklinikum wurden vergangene Woche mit einer sehr speziellen sexuellen Vorliebe konfrontiert. Sie mussten einem "Tierliebhaber" das Leben retten.

Demnach wurde der Mann Ende Juli in das Krankenhaus eingeliefert, weil er über "starke Bauchschmerzen" klagte. Am selben Tag führte er sich seinen Angaben im Wartezimmer zufolge zum Mittag den Fisch anal ein.

Ein 31-jähriger Inder wäre nämlich fast seinen inneren Verletzungen erlegen, nachdem er sich einen Aal und eine Limette rektal eingeführt hatte. Doktor Le Nhat Huy vom Vietnam-Germany-Hospital in Hanoi berichtet auf der Webseite der Klinik über den speziellen Fall.

"Unfähig, den Aal durch den Anus zu erreichen, zusammen mit den erhöhten Schmerzen des Patienten, beschloss das Team, eine Notfalloperation durchzuführen", so Huy.

So öffneten die Ärzte den Bauch des Mannes und entdeckten, dass der "Aal von etwa 65 cm Länge und 10 cm Umfang noch am Leben war". Das Tier biss sich zu diesem Zeitpunkt bereits durch das Rektum und den Dickdarm, um aus dem Bauch zu kommen, was freilich nicht gelang. Dies führte schließlich zu den Schmerzen, die der Inder verspürte. Der glitschige Meeresbewohner wurde daraufhin entnommen.

In der Folge wurde noch die Limette "durch den Anus geschoben" und überprüft, dass keine weiteren "Überraschungen" im Körper versteckt sind. Danach konnte sich der Mann erholen und die Klinik anschließend verlassen.