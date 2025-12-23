 633

Mitten in der Nacht: Erdloch reißt Hausboote in die Tiefe

Am Montagmorgen ist ein Abschnitt des "Shropshire Union Canal" nahe der englischen Kleinstadt Whitchurch plötzlich eingebrochen.

Von Lea Schober

Whitchurch (England) - Am Montagmorgen ist ein Abschnitt des "Shropshire Union Canal" nahe der englischen Kleinstadt Whitchurch plötzlich eingebrochen. Dabei entstand ein gigantisches Loch, das zwei Hausboote in die Tiefe riss.

Zwei Hausboote stürzten in das massive Loch.
Wie Mirror berichtet, wurden die Menschen an Bord der Boote gegen 4 Uhr morgens durch die lauten Geräusche des Einsturzes geweckt und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Paul Smith-Storey dokumentierte die dramatischen Szenen auf seinem YouTube-Kanal "Narrowboat Life Unlocked", als ein Boot in das entstandene Erdloch kippte.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste rückten mit Dutzenden Einsatzkräften aus.

Trotz des Chaos wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Ursache des massiven Kanalbruchs ist bislang unklar

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist nicht bekannt.
Rund 15 Menschen verloren jedoch ihr Zuhause und wurden vorübergehend in einer ehemaligen Polizeistation untergebracht. Nur wenige Tage vor Weihnachten stehen sie nun vor dem Nichts.

Die Einsatzkräfte richteten Sicherheitszonen ober- und unterhalb des Erdlochs ein und begannen, den Wasserfluss mithilfe von Schleppkähnen und Schleusentoren zu regulieren, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

Über die Ursache des massiven Kanalbruchs gibt es bislang keine Informationen.

Die Behörden ermitteln, während die Reparatur des beschädigten Kanalabschnitts voraussichtlich mehrere Monate dauern wird.

