Mitten in der Nacht: Erdloch reißt Hausboote in die Tiefe

Whitchurch (England) - Am Montagmorgen ist ein Abschnitt des "Shropshire Union Canal" nahe der englischen Kleinstadt Whitchurch plötzlich eingebrochen. Dabei entstand ein gigantisches Loch, das zwei Hausboote in die Tiefe riss.

Zwei Hausboote stürzten in das massive Loch. © Andy Kelvin/PA Wire/dpa

Wie Mirror berichtet, wurden die Menschen an Bord der Boote gegen 4 Uhr morgens durch die lauten Geräusche des Einsturzes geweckt und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Paul Smith-Storey dokumentierte die dramatischen Szenen auf seinem YouTube-Kanal "Narrowboat Life Unlocked", als ein Boot in das entstandene Erdloch kippte.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste rückten mit Dutzenden Einsatzkräften aus.

Trotz des Chaos wurde glücklicherweise niemand verletzt.