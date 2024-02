Nur wenige Stunden nach der Geburt ihres Kindes: Mutter stirbt durch Biss von hochgiftiger Schlange

Die junge Frau aus Kamerun war gerade im siebten Monat, als sie laut dem " New England Journal of Medicine " einen Arzt aufsuchte. Sie litt unter unregelmäßigen Wehen, Schmerzen im Bauch und Vaginal-Blutungen.

Das Gift der Nordostafrikanischen Sandrasselotter gilt für Menschen als sehr gefährlich. © Screenshot/New England Journal of Medicine

Doch die frischgebackene Mutter konnte sich nur kurz über ihr Kind freuen: Aufgrund der anhaltenden Blutungen wurde die Frau aus Kamerun nach der Geburt in ein anderes Krankenhaus in Poli verlegt. Dort diagnostizierten die Ärzte ein akutes Nierenversagen.

Trotz erneuter Behandlungen mit Gegengiften und Bluttransfusionen verstarb die 25-Jährige am nächsten Tag. "Eine Kombination aus der systemischen Vergiftung durch einen Sandrasselotterbiss und den daraus resultierenden Komplikationen führte zum tödlichen Ausgang bei der Mutter", heißt es in einem Bericht des New England Journal of Medicine.

Durch die frühe Geburt konnte aber zumindest das Leben ihres Babys gerettet werden. Schlangenbisse während einer Schwangerschaft enden oft tödlich für Mutter und Kind.

Obwohl das Gift der Nordostafrikanischen Sandrasselotter nicht als stärkstes Schlangengift gilt, ordnen Wissenschaftler das Tier trotzdem als tödlichste Schlange der Welt ein, da sie schnell und oft beißt.