Große Trauer: Baby (†) von Familienhund zerfleischt

Mackenzie Copley und Kameron Turner haben ihre kleine Tochter verloren. © Facebook/Kameron Turner

Der grausame Zwischenfall geschah am Mittwochvormittag (Ortszeit) in der US-Stadt Columbus (Ohio). Die Polizei erschien um 11.30 Uhr am Tatort, um 11.43 Uhr wurde das Kind für tot erklärt, wie ein Gerichtsmediziner gegenüber dem People-Magazin bestätigte.

Zuvor war die kleine Elizah schon von einem Elternteil zur nächsten Feuerwehr und von dort in ein Krankenhaus gebracht worden, doch jede Hilfe kam zu spät.

Am Tatort wurden alle drei Hunde der Familie eingesackt und an "Franklin Animal Control" übergeben. Warum eines der Tiere das Baby angegriffen hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Auf GoFundMe wurde kurz nach dem schrecklichen Vorfall eine Spendenseite für die Eltern der Verstorbenen eingerichtet. "Die Welt von Mackenzie und Kameron wurde auf die verheerendste Art und Weise zerstört, die man sich vorstellen kann", heißt es dort.