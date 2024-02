Tödliche Lawine: Deutscher Tourist stirbt in Südtirol! Zwei Schwerverletzte

Ratschings (Italien) - Tödliches Schnee-Drama in Südtirol: Beim Abgang einer Lawine ist nach Angaben der italienischen Bergwacht am heutigen Mittwoch mindestens ein Mensch gestorben. Bei dem Verunglückten handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Touristen aus Deutschland!

Die beiden Überlebenden mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Bozen geflogen werden. Laut den Südtirol News befanden sich die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 2 sowie der Helikopter des "Aiut Alpin Dolomites" im Einsatz. Auch die Polizei, die Carabinieri und die Notfallseelsorge waren vor Ort. Insgesamt waren etwa 30 Helfer an der Bergung beteiligt.

Zwei Menschen konnten von den Rettungskräften lebendig geborgen werden, wie die Bergwacht am Abend mitteilte. Die Verschütteten hatten Lawinensuchgeräte getragen, was die Rettung erleichterte.

Die Lawine löste sich am Nachmittag kurz nach 16 Uhr in der Nähe der italienischen Gemeinde Ratschings, unweit der österreichischen Grenze. Eine Gruppe deutscher Urlauber wurde von den Schnee-Massen überrascht - und verschüttet.

In den zurückliegenden Tagen hatte es in den südlichen Alpen zum Teil kräftigen Schneefall und bis zu 60 Zentimeter Neuschnee gegeben, wodurch auch die Lawinen-Gefahr gestiegen war. Das tödliche Unglück ereignete sich in der Nähe des Gebiets Wumblsalm. Derzeit herrscht in der Region Lawinen-Warnstufe vier.

Zur genaueren Herkunft und dem Alter des Verstorbenen und der Verletzten machte die italienische Bergwacht indes bislang keine Angaben.