Nach tödlichem Haiangriff: Opfer identifiziert, Frau schrie vom Ufer aus um Hilfe

Gianluca, der in Italien geboren wurde, lebte mit seiner Familie in Frankreich. Er arbeitete zuletzt als Beamter bei der Europäischen Union und heiratete seine Frau im Jahr 2013.

Die Freundin des Urlaubers stand währenddessen am Ufer und schrie verzweifelt um Hilfe.

Einen Tag später ging der 48-Jährige am Strand baden, betrat dabei jedoch tiefes Wasser, das nicht mehr zum markierten Badebereich gehörte.

Anlässlich Gianlucas Geburtstag am 21. Dezember verbrachte das Paar zusammen mit der Familie die gemeinsame Zeit in einem Restaurant.

Wie People berichtete, war Gianluca Di Gioia, der bei dem Angriff getötet wurde, zusammen mit seiner Frau in dem beliebten Urlaubsort Marsa Alam an der ägyptischen Küste zu Gast.

Gianlucas lebloser Körper befindet sich den Berichten zufolge in der Leichenhalle des Port-Ghalib-Krankenhauses. Die Ermittlungen zu seinem Tod dauern noch an. Das ägyptische Umweltministerium teilte mit, dass das Gebiet, in dem der Angriff stattfand, bis einschließlich 1. Januar gesperrt bleibt.

Die italienische Botschaft in Kairo hat laut People der Familie des 48-Jährigen ihre Unterstützung angeboten.