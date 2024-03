30.03.2024 07:12 4.019 Tödlicher Unfall in Kletterhalle: Mann stürzt ab und stirbt

Tragischer Vorfall am Karfreitag: In einer Kletterhalle in Essen ist ein Mann abgestürzt – er hat das Unglück nicht überlebt.

Essen - Tragischer Vorfall am Karfreitag: In einer Kletterhalle in Essen ist ein Mann abgestürzt – er hat das Unglück nicht überlebt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten noch in ein Krankenhaus, dort starb der Mann aber. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Wie es zu dem Unfall am Freitagabend kam, war zunächst unklar, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Essen mit. Die Behörde sei gegen 20.15 Uhr zur Kletterhalle "Neoliet Easy-Climb Essen" in die Graf-Beust-Allee im Essener Nordviertel gerufen worden, berichtete Der Westen. Rettungskräfte brachten den Mann, der lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, noch in ein Krankenhaus. Dort sei er aber später gestorben, sagte die Sprecherin.

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa