28.02.2024 12:35 714 Tödliches Unglück im Hinterhof: Frau stürzt in Wasserloch

Am Mittwoch verstarb eine 93-Jährige in einem Hinterhof in Görlitz.

Von Clara Weinert

Görlitz - Eine 93 Jahre alte Frau ist im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gestorben. Neben der Feuerwehr war auch Polizei und Kriminaltechnik vor Ort. © Danilo Dittrich Wie die Polizeistelle Görlitz TAG24 auf Nachfrage bestätigte, ist am heutigen Mittwochvormittag eine 93-jährige Frau gestorben, nachdem sie in ein 1x1 Meter großes Wasserloch gefallen ist. Die Feuerwehr holte die Frau aus dem Wasserloch, da war sie bereits tot. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Görlitz laufen.

