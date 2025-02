Touristin will Selfie machen und stürzt aus fahrendem Zug - tot

Nach allem, was bekannt ist, war Olga so sehr mit ihrem Smartphone beschäftigt, dass sie einen Felsen am Streckenrand übersah. Die 53-Jährige zog sich fürchterliche Kopfverletzungen zu und stürzte aus dem Zug.

Eine Reise mit dem "Podi Menike" gehört für viele Sri-Lanka-Urlauber einfach dazu. Nun kam es auf der knapp 300 Kilometer langen historischen Zugstrecke zu einem fürchterlichen Unglück. © 123RF/weissdergeier

Olga Perminowa wurde sofort ins Krankenhaus ins Badulla Teaching Hospital gebracht, doch da war schon alles zu spät. Verzweifelt kämpften die Ärzte um ihr Leben. Doch die Russin starb noch in der Notaufnahme.

Die Verunglückte reiste mit einer zwölfköpfigen Reisegruppe in den südasiatischen Inselstaat, wollte Land und Leute kennenlernen. Am Morgen des Unglückstages ging sie in der Hauptstadt Colombo an Bord der Schmalspurbahn. Am Abend sollte der Zug den Bahnhof Badulla im Zentrum des Landes erreichen - doch dort kam Olga nie an.

Immer wieder kommt es zu tödlichen Selfie-Unglücken. Im Oktober stürzte der deutsche Tourist Tobias F. (†35) in Kolumbien von einem Aussichtspunkt. Zuvor verunglückte eine chinesische Touristin am Vulkan Ijen in Indonesien - die Frau stürzte in den Krater und war sofort tot.