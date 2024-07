Junge verschwindet im Disney World Resort, dann macht Polizei eine traurige Entdeckung

Orlando (Florida/USA) - Am Donnerstag verschwand Rakim Akbari (3) spurlos im Walt Disney Resort im US-amerikanischen Orlando. Doch nun herrscht traurige Gewissheit.

Der Junge (†3) starb im Disney World Resort in Orlando. © John Raoux/AP/dpa

Wie "Fox 35" berichtete, glaubten Beamte zunächst, der autistische Junge sei am Donnerstagmorgen im Bereich der Sheraton Vistana Resort Villas im Walt Disney Resort weggelaufen.

Seine Mutter Tarina Akbari hatte, bevor sie eine Vermissten-Anzeige bei der Polizei aufgab, auf Facebook einen Aufruf gestartet. "Ich brauche euch alle bitte, mein Baby wird vermisst", schrieb Akbari voller Sorge.

In dem Beitrag des Orange County Sheriff's Office vom Donnerstag auf der Plattform X hieß es: "Rakim, welcher auch 'Tuda' genannt wird, leidet an Autismus und wir sorgen uns sehr um sein Wohlergehen. Er trug eine weiße Pyjamahose und ein kastanienbraunes Hemd, als er heute Morgen das letzte Mal gesehen wurde."

Am späten Nachmittag machten Beamte dann eine schreckliche Entdeckung: Der Dreijährige wurde tot in einem Gewässer in der Nähe des Resorts aufgefunden.