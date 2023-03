Tragödie auf Bauernhof: Mädchen (†3) von Traktorreifen erschlagen!

Kelheim - Auf einem Bauernhof in Bayern hat sich ein schicksalsschweres Unglück ereignet. Ein drei Jahre altes Mädchen verlor dabei sein Leben.

Das Kind wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag die Dreijährige ihren Verletzungen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte ein 57-Jähriger am Donnerstag gegen 16 Uhr mit einem Bekannten auf einem Bauernhof im nördlichen Landkreis Kelheim in Niederbayern den Hinterreifen eines Traktors wechseln.

Der senkrecht stehende Reifen kippte dann plötzlich nach hinten um und traf die Dreijährige, als sie gerade mit ihrem Roller vorbeifuhr.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Mädchen in eine Klinik geflogen. Allerdings konnten die Ärzte nichts mehr für das Kind tun.