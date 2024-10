Tragödie auf Karibik-Kreuzfahrt: Frau fällt vom Schiff, Suche eingestellt

Die Besatzung leitete sofort eine Such- und Rettungsaktion ein und arbeitete mit den örtlichen Behörden zusammen, um die 66-Jährige zu finden, erklärte ein Sprecher von Royal Caribbean.

Das Schiff schaltete alle Lichter an - um nach der Vermissten zu suchen. © Instagram/Screenshot/oyeomar1

Die TikTokerin "ashleytravels715" berichtete, dass sie eine tolle Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff hatte, bis es zum Unglück kam.

In einem Video erzählte sie, dass die Besatzung über die Lautsprecher "Oscar" rief. Außerdem fügte sie hinzu, dass alle Lichter an den Seiten eingeschaltet waren und niemand hinausgelassen wurde. Die Besatzung blockierte die Türen, was zu einem riesigen Tumult führte.

"Oscar" ist ein Begriff für jemanden, der über Bord ging.



Die Ermittler gehen davon aus, dass die 66-Jährige infolge eines tragischen Unfalls ertrunken ist.