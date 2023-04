25.04.2023 11:43 Tragödie in Berchtesgadener Alpen: 45-Jährige stürzt 90 Meter tief in den Tod

Eine 45-jährige Wanderin ist am Großen Barmstein bei Marktschellenberg in den Berchtesgadener Alpen 90 Meter in den Tod gestürzt.

Von Benedikt Zinsmeister

Marktschellenberg - Eine 45-jährige Wanderin ist in den Berchtesgadener Alpen tödlich verunglückt. Für die 45-Jährige aus Österreich kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Österreicherin in den späten Abendstunden am Sonntag zum Gipfel des Großen Barmstein bei Marktschellenberg aufgebrochen. Nachdem Verwandte am Montag vergeblich versucht hatten, sie zu erreichen, machte sich ihr Bruder auf die Suche nach der 45-Jährigen. Den Angaben zufolge fand er sie schließlich tot am Wandfuß. Die Polizei geht davon aus, dass die Wanderin etwa 90 Meter gestürzt sein dürfte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa