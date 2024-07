Tiefgarage in Flammen: Vater und Tochter sterben, mehr als 20 Verletzte

Bulle (Schweiz) - Feuer-Drama in der Schweiz: Ein Vater (†52) und seine 13-jährige Tochter sind bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ums Leben gekommen.

Beim Brand einer Tiefgarage sind ein Vater und seine Tochter ums Leben gekommen. © Etat de Fribourg - Staat Freiburg

Wie die Kantonspolizei Freiburg schreibt, ist Dienstagnacht kurz vor 2.30 Uhr in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Rue de Vevey in Bulle ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude hatte sich starker Rauch ausgebreitet.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Bulle, Vaulruz und Marsens konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Für einen 52-Jährigen und seine 13 Jahre alte Tochter kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starben durch eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Eine 48-Jährige musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. 20 Personen erlitten ebenfalls eine Kohlenmonoxidvergiftung und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Etwa 90 Menschen wurden evakuiert und mussten ihr Zuhause verlassen. Sie wurden von einem mobilen Team für psychosoziale Notfälle betreut.

Die Rue de Vevey blieb für die gesamte Dauer des Einsatzes gesperrt.