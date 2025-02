17.02.2025 07:04 5.237 Vater verliert Tochter beim Skifahren aus den Augen: Kind liegt stundenlang verletzt in Wassergraben

Ein zwölfjähriges Mädchen lag nach einem Unfall beim Skifahrern in St. Johann in Tirol stundenlang in einem Wassergraben.

Von Albert Otti St. Johann in Tirol - Ein Kind aus Bayern verschwindet beim Skifahren vor den Augen des Vaters von der Piste. Als es endlich gefunden wird, ist es kaum noch bei Bewusstsein. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Zwölfjährige in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Die zwölfjährige Skifahrerin aus Oberbayern ist erst mehrere Stunden nach einem schweren Unfall in Tirol mit schwerwiegenden Verletzungen in einem Wassergraben entdeckt worden. Wie die österreichische Polizei mitteilte, erlitt das Mädchen aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mehrere Brüche. Der 40-jährige Vater des Mädchens hatte seine Tochter den Angaben zufolge am Samstag im Skigebiet St. Johann aus den Augen verloren, als sie etwa 100 Meter vor ihm eine Piste hinabfuhr. Der Vater alarmierte gegen 15.25 Uhr die Einsatzkräfte und machte sich auch selbst auf die Suche. Etwa dreieinhalb Stunden später fand ein Alpinpolizist das Mädchen in einem mit Wasser bedeckten Graben, etwa 200 Meter unterhalb der Stelle, wo der Vater seine Tochter zuletzt an einer Geländekuppe gesehen hatte. Unglück Säure-Unfall in Schwimmbad! Schülerpraktikant mit Hubschrauber in Klinik geflogen Die Zwölfjährige war stark unterkühlt und nicht mehr bei vollem Bewusstsein, hieß es. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck geflogen. Junge Skifahrerin liegt stundenlang verletzt in Wassergraben Warum das Mädchen über den Pistenrand hinaus in den Graben stürzte, wissen die Ermittler noch nicht. Möglicherweise sei die Skifahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion-Erpfendorf unter der Telefonnummer 0591337201 zu melden.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa