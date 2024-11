US-Wahl im Liveticker: Trump-Sieg wäre "teure Katastrophe" für deutsche Wirtschaft

Die US-Wahl 2024 im TAG24-Liveticker.

Washington - Nur noch wenige Tage bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Verteidigen die Demokraten um Kamala Harris (60) ihren Platz im Weißen Haus oder gelingt Donald Trump (78) die Rückkehr für eine zweite Amtszeit?

Sie kämpfen um den Platz im Weißen Haus: Demokratin Kamala Harris (60, l.) und Republikaner Donald Trump (78, r.). © Uncredited/AP/dpa Es bahnt sich ein enges Rennen zwischen den beiden Kandidaten an, bei dem die amtierende Vizepräsidentin Harris den Umfragen zufolge die Nase leicht vorn hat - zuletzt allerdings an Vorsprung einbüßen musste. Der bisherige Wahlkampf glich US-typisch wieder mal einem Spektakel: erst der Rückzug von Noch-Präsident Joe Biden (81), dann ein Anschlag auf Trump und gefühlt jeder Promi von Eminem (52) bis Taylor Swift (34) machte sich öffentlich für eine Seite stark. Wie sich die Amerikaner letztlich entscheiden, wird sich am 5. November zeigen. US Wahl 2024 Wahl-Boost für Kamala Harris: Die "Avengers" stehen an ihrer Seite! Alle Neuigkeiten rund um die US-Wahl 2024 findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

4. November, 12.10 Uhr: Zwei Gründe, warum die US-Wahl historisch wird

Die morgige US-Wahl wird unabhängig vom Ausgang eine historische Wahl werden. Erstens wäre Kamala Harris die erste Frau an der Spitze des Landes, das seit Gründung 1776 stets von einem Mann regiert worden ist. Zweitens wäre Donald Trump bei einem Wahlsieg erst der zweite Ex-Präsident, der es nach einer zwischenzeitlichen Niederlage zurück ins Weiße Haus schafft, wie CNN berichtete.

Kamala Harris (60) könnte die erste Präsidentin der USA werden. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

4. November, 11.59 Uhr: Trump-Sieg für deutsche Wirtschaft eine "teure Katastrophe"

Sollte Donald Trump als Sieger aus der US-Wahl hervorgehen, wäre das laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft eine "teure Katastrophe" für die heimischen Unternehmen. Mit dieser Aussage bezog sich der Direktor des Instituts, Michael Hüther, vor allem auf die von Trump angekündigten Importzölle, die besonders deutsche Auto- und Maschinenbauer sowie Pharmakonzerne belasten würden. Sollte der "Worst Case" eintreten, müsse sich die Europäische Union etwa um bessere Handelsbeziehungen mit anderen Ländern bemühen, etwa in Südamerika.

Die deutsche Wirtschaft blickt einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump (78) nicht so fröhlich entgegen. © Evan Vucci/AP/dpa

4. November, 11.41 Uhr: 87 Tage Wahlkampf waren für Harris-Vize "ein Privileg"

Tim Walz (60), der Vize-Kandidat von Kamala Harris, hat die letzten 87 Tage voller Wahlkampf-Veranstaltungen als "sehr wild" bezeichnet. In einer Videobotschaft auf X berichtete Walz dabei von der vergangenen Woche, in der er innerhalb kürzester Zeit etliche Veranstaltungen besucht habe. Trotz all der Anstrengungen sei es für ihn "ein Privileg" gewesen, resümierte Walz am letzten Tag vor der US-Wahl.

4. November, 9.47 Uhr: Männermagazin feiert Trump

Das US-Männermagazin "Maxim" fährt im US-Wahlkampf große Geschütze auf. In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift sprechen sich die Verantwortlichen für die Wahl von Donald Trump aus. Er sei der "größte politische Unternehmer aller Zeiten", der mit einer "seltenen Kombination aus Selbstvertrauen, Schamlosigkeit und Ehrgeiz" erfolgreich sei. Doch auch abseits der Wahlwerbung für Trump steht bei "Maxim" alles im Zeichen der Republikaner: Das Cover-Girl der November/Dezember-Ausgabe ist die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna (35), deren Bikini-Fotos jüngst für Aufsehen sorgten.

Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78, l.) und die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna (35, r.). © WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

4. November, 7.04 Uhr: Letzter Wahlkampf-Tag angebrochen

In den USA ist der letzte Wahlkampf-Tag angebrochen! In der Hauptstadt Washington ist es gerade kurz nach 1 Uhr nachts, beide Kandidaten können also noch ein bisschen Schlaf bekommen, ehe ein aufreibender Wahlkampf sein Ende findet. Am heutigen Montag wird Kamala Harris gleich in drei verschiedenen Städten im Bundesstaat Pennsylvania auftreten. Donald Trump hat ebenfalls drei Auftritte zum Abschluss geplant: in Michigan, North Carolina und ebenfalls in Pennsylvania.

4. November, 6.41 Uhr: Was geht bei Biden?

In den sozialen Medien kursiert ein kurioser Videoausschnitt von Noch-Präsident Joe Biden, der auf einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania eine etwas ungünstige Formulierung wählte. Die Republikaner seien die "Art von Leuten, denen man in den Hintern schlagen möchte", sagte Biden mit einem äußerst amüsanten Gesichtsausdruck.

4. November, 6.29 Uhr: Findet Harris diesen Aufkleber nun gut, oder nicht?

Kamala Harris hat vor wenigen Stunden ein Video auf X geteilt, in dem sie auf einen US-typischen Aufkleber mit der Aufschrift "I voted" ("Ich habe gewählt") mit fragwürdigem reagiert. Ein Bürger im US-Bundesstaat Michigan präsentierte der Demokratin stolz seinen speziellen Aufkleber, der in einem Schüler-Wettbewerb erstellt worden sein soll. Dieser zeigt einen Werwolf, der sich vor der US-Falle sein Shirt auseinander reißt. Etwas verdutzt schaute sich Harris das kreative Design an und sagte: "Es freut mich, das zu sehen. Und jetzt habe ich es gesehen." In ihrem Beitrag auf X beschrieb sie den Sticker als "Interessant" und rief die Wähler dazu auf, sich bei der Wahl ein eigenes Exemplar zu sichern.

4. November, 6.18 Uhr: Trump spricht von "wichtigster Wahl in US-Geschichte"

In einer mit epischer Musik untermalten Videobotschaft hat Donald Trump am Sonntagabend (Ortszeit) erklärt, dass die anstehende Wahl die "wichtigste Wahl in der Geschichte des Landes" sei. Die USA seien aufgrund von "Kamala und ihren Freunden" in "schlechter Verfassung" und müssten repariert werden, sagte Trump in seinem Beitrag auf der Plattform "Truth Social". Das Land verliere alles, inklusive seiner "Lebensfähigkeit". Es sei nun an der Zeit, die Steuern zu senken, die Grenzen zu schließen und die Inflation zu bekämpfen.

Donald Trump (78) will die USA "fixen" - also reparieren. © Evan Vucci/AP/dpa

3. November, 20.49 Uhr: Trump bedauert Rückzug aus Weißem Haus

Der frühere US-Präsident Donald Trump (78) bedauert seinen Rückzug aus dem Weißen Haus nach seiner Wahlniederlage 2020. "Wir hatten die sicherste Grenze in der Geschichte unseres Landes, an dem Tag, an dem ich ging. Ich hätte ich nicht gehen sollen. Ich meine, ganz ehrlich, weil wir es so gut gemacht haben", sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat in Lititz im US-Bundesstaat Pennsylvania offenkundig mit Blick auf das Weiße Haus. Er fügte dann hinzu, dass nun an jeder Wahlkabine "Hunderte Anwälte" stünden. Zuvor hatte Trump über die Errungenschaften seiner Präsidentschaft gesprochen. "Wir hatten die beste Wirtschaft aller Zeiten. Wir hatten die Mauer. Wir hatten alles."

3. November, 19.59 Uhr: Trump schürt Ängste vor Wahlbetrug

Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl schürt der republikanische Kandidat Donald Trump (78) ohne jeden Beleg Ängste vor Wahlbetrug. "Sie kämpfen so hart, um dieses verdammte Ding zu stehlen. Sehen Sie sich an, was los ist. Schauen Sie sich an, was jeden Tag in Ihrem Staat passiert", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Lititz im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. "Wir haben einen Haufen von Betrügern, die nur darüber nachdenken, wie sie betrügen können." Das Ergebnis der Wahlen müsse "um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr am Dienstagabend" feststehen, so Trump weiter.

Der republikanische Kandidat Donald Trump (78) schürt aktuell Ängste vor Wahlbetrug. © Evan Vucci/AP/dpa

3. November, 17.53 Uhr: Medwedew ohne große Erwartungen an US-Wahlen

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew (59) hat sich abfällig über die beiden Präsidentschaftskandidaten der USA und die unmittelbar bevorstehenden Wahlen geäußert. "Wir haben keinen Grund für überzogene Erwartungen", schrieb er auf Telegram zu der Abstimmung. Aus seiner Sicht werde die Wahl nichts ändern, "denn die Positionen der Kandidaten spiegeln den überparteilichen Konsens, dass unser Land besiegt werden muss". Die amtierende Vizepräsidentin und Kandidatin Kamala Harris sei "dumm, unerfahren und manipulierbar", behauptete der einstige Kremlchef und heutige Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates Russlands. Ein "abgestumpfter" Donald Trump, der Plattitüden verbreite, könne den Krieg in der Ukraine nicht stoppen. "Nicht an einem Tag, nicht in drei Tagen, nicht in drei Monaten", schrieb Medwedew mit Blick auf Trumps Behauptung, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden.