Forscher sind sicher: Der Ausbruch dieses Vulkans ist Tausendmal stärker als eine Atombombe

Die Eruption des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai erfolgte in fünf Wellen. Wobei die letzte Energie in der Höhe von etwa 15 Megatonnen TNT freisetzte. Das entspricht dem Tausendfachen der Atombombe, die 1945 auf Hiroshima abgeworfen wurde. Damit war der Ausbruch des Südsee-Vulkans etwa so stark wie die Explosion der "Castle-Bravo-Bombe" über dem Bikini Atoll 1954. Dabei handelte es sich um ein Atombomben-Experiment der USA.

Des Weiteren löste der Vulkanausbruch einen Tsunami aus, bei dem sechs Menschen starben, berichtet The Guardian. Darüber hinaus gab es weltweite Auswirkungen. So bebten auf den Fiji-Inseln, welche 805 Kilometer von dem Vulkan entfernt liegen, die Erde.



Die Menschen, die näher am Hunga Tonga-Hunga Ha’apai leben, mussten sich vor einem Tsunami mit 45 Meter hohen Wellen retten. Insgesamt starben sechs Menschen durch die stürmischen Wogen. Dabei wurde eine viel höhere Anzahl an Toten erwartet.

Die Ursache, die Menschenleben rettete, so zynisch wie es vielleicht klingen mag, war die Corona-Pandemie.