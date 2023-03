Deutschland will über 100 Leopard-Panzer in der Schweiz kaufen

In Deutschland stehen eingemottete Leopard-1-Panzer unter anderem auf dem Werksgelände der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. © Axel Heimken/dpa

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will 96 Leopard-1-Panzer vom Schweizer Unternehmen Ruag kaufen, berichtete der Tages-Anzeiger. Diese seien gebraucht und seit rund 20 Jahren größtenteils außer Betrieb, also derzeit nicht einsatzbereit. Ruag erwarb die Panzer im Jahr 2016 in Italien, wo sie sich noch immer befinden sollen.

"Rheinmetall wollte die Fahrzeuge kaufen und hat dabei transparent gemacht, dass sie nach ihrer Aufbereitung in die Ukraine geliefert werden sollen", wird eine Ruag-Sprecherin vom Tages-Anzeiger zitiert.

Derzeit würde der mögliche Verkauf rechtlich abgeklärt. Eine Frage ist, ob der Rüstungskonzern unter das Neutralitätsrecht fällt und damit keine Rüstungsgüter in das Kriegsgebiet erlaubt sind. Droht hier ein neuer Streit zwischen Deutschland und der Schweiz?

Erinnert sei an die dringend benötigte Munition für den Flakpanzer Gepard, deren Verkauf das Alpenland verbot.

Der geplante Kauf dürfte in Zusammenhang mit der Anfang Februar vom Bundeswirtschaftsministerium genehmigten Ausfuhr von bis zu 178 Leopard-1-Panzern in die Ukraine stehen. Die Fahrzeuge sind bei der Rüstungsindustrie oder bei europäischen Partnern eingelagert.