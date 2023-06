13.06.2023 19:14 400 Kräfte im Einsatz! Feuer in Waldgebiet nahe Kiel ausgebrochen

In der Nähe von Kiel ist am Dienstag ein Feuer in einem Waldstück ausgebrochen. Mehr als 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK kämpfen gegen die Flammen.

Von Robert Stoll

Mielkendorf - Mehr als 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz kämpfen derzeit im Waldgebiet Hansdorfer Tannen (Schleswig-Holstein) gegen einen Waldbrand. Feuerwehr und DRK kämpfen in den Hansdorfer Tannen gegen einen Waldbrand. © Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde Wie die Feuerwehr mitteilte, meldeten fast zeitgleich der Pilot des Rettungshubschraubers Christoph 41 und ein Feuerwehrmann eine starke Rauchentwicklung. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand bereits eine 800 Quadratmeter große Fläche in Flammen. Schnell wurde Unterstützung von weiteren Wehren angefordert, um für ein mögliches Ausbreiten des Feuers gewappnet zu sein. Waldbrand Feuer bei Jüterbog weitet sich aus: Waldbrand mehr als dreimal so groß wie der Tiergarten Aktuell sind Feuerwehr und DRK noch immer im Einsatz und bekämpfen den Waldbrand. Die Löscharbeiten sollen sich laut Sprecher noch bis in die Abendstunden hineinziehen. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

