"Auf dem Boden geschlafen": Betroffene berichten von schwieriger Rhodos-Evakuierung

Leipzig - Seit Tagen wüten auf der griechischen Ferieninsel Rhodos verheerende Waldbrände , Hunderte Urlauber mussten bereits evakuiert werden. Auch Kilian (21) und Lena (19) aus Niedersachsen kehrten am Mittwoch aus dem Waldbrandgebiet an den Leipziger Flughafen zurück. TAG24 konnte mit ihnen über ihre Erfahrungen sprechen.

Kilian und Lena hatten einen schönen Urlaub auf Rhodos - bis die Waldbrände sich auch auf ihre Gegend ausbreiteten. © Christian Grube

Die beiden Urlauber aus dem Landkreis Helmstedt geben zu, die Nähe zu den gefährlichen Waldbränden zunächst unterschätzt zu haben. Am vergangenen Donnerstag hatten sie sich noch über die vielen Rehe gewundert, die aus den Wäldern in Richtung ihres Hotels in Kiotari geflüchtet waren. "Am Freitag hat man dann richtig die Rauchschwaden gesehen."

Denn anders als zunächst angenommen, loderten die Brände nicht 40 Kilometer entfernt von ihnen, sondern lediglich ein oder zwei Kilometer. Als ihnen der Ernst der Lage am Samstag schließlich bewusst wurde, packten sie ihre Koffer. Am Nachmittag ging es dann gemeinsam mit anderen Urlaubern zu Fuß los ins etwa sechs Kilometer entfernte Gennadi - über Schotterwege in der sengenden Hitze.

Dort wurden sie zunächst in einer Grundschule mit Wasser versorgt, danach ging es an den Strand, wo sie mit ihren Reiseveranstaltern sprechen konnten. Die versicherten ihnen ein Hotelzimmer und den baldigen Rückflug. Leider nur leere Versprechungen.

Stattdessen mussten Hunderte Menschen bis in die Nacht auf Busse warten, die sie dann schließlich weiter in den Norden der Insel brachten. "Dort waren wir dann in einer Unterkunft und haben auf dem Boden geschlafen", so Kilian. Am nächsten Tag ging es weiter in ein anderes Sammelhotel nahe dem Flughafen.