Maui nach Bränden in Schutt und Asche: "Rotes Haus" bleibt unbeschadet! Doch wieso?

Vor drei Jahren kauften Dora und ihr Mann Dudley das 100 Jahre alte Haus am Strand der Insel Maui. "Wir lieben alte Gebäude, deshalb wollten wir das Gebäude einfach ehren", sagte Dora, "Und wir haben das Gebäude in keiner Weise verändert – wir haben es nur restauriert."

Wie die US-Zeitung New York Post berichtete, ließ die Eigentümerin, Dora Atwater Millikin, kurz vor den Bränden Renovierungsarbeiten an ihrem Haus durchführen - nicht aber etwa, um dieses feuerfest zu machen.

Ganze Nachbarschaften brannten nieder, denn wie auch im Rest der USA werden Häuser auf der Inselgruppe Hawaii hauptsächlich aus Holz gebaut. © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lediglich das alte Asphaltdach wurde ersetzt und glänzt nun in rotem Metall. Flammen und kleine Glutreste, die durch die Luft schwebten, landeten auf den Dächern der Nachbarhäuser und setzten sie so in Brand. Am Metalldach der Atwater Millikins war das jedoch nicht möglich.

"Wenn es ein Asphaltdach wäre, wäre es in Brand geraten. Andernfalls [etwa bei einem Metalldach] würden [die Funken] vom Dach fallen und dann das Laub rund um das Haus in Brand setzen", erklärte Dora.

Doch nicht nur das Haus, sondern ihr gesamtes Grundstück blieb von den Flammen der Waldbrände vollkommen unangetastet!

Die Sprinkler-Anlagen auf dem Grundstück, schloss Dora aus, denn die waren - wie auch auf allen Nachbargrundstücken mit ähnlichen Vorrichtungen - in der Katastrophenlage mitsamt des Stroms ausgefallen.