Großer Waldbrand in Tiste: 1800 Quadratmeter stehen in Flammen

Sittensen – Aus ungeklärter Ursache kam es am Mittwochabend gegen 17 Uhr schon wieder zu einem Waldbrand . Bei Tiste brannten etwa 1800 Quadratmeter Waldfläche. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Rund 1800 Quadratmeter Waldfläche standen am Mittwoch zwischen Sittensen und Tiste in Brand. © Tobias Johanning/JOTO

Aufmerksame Passanten hatten am Abend die starke Rauchentwicklung im Waldgebiet entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand dank der Anrufer schnell finden.

Als die Kameraden eingetroffen waren, brannten bereits etwa 1000 Quadratmeter in einem sehr schwer zugänglichen Waldstück.

Da der Brand drohte sich aufgrund der aktuell anhaltenden Trockenheit sehr zügig auszubreiten, leiteten die Einsatzkräfte schnellstmöglich die Löscharbeiten ein.

Wie die Feuerwehren der Gemeinde Sittensen berichteten, mussten die Schläuche und andere wichtige Geräte, die zur Löschung des Brandes nötig waren, in den Wald hineingetragen werden. Das Wasser musste durch einen Pendelverkehr von einem Hydranten jedes Mal etwa zwei Kilometer zum Brandgebiet transportiert werden.

Insgesamt brannten letztlich 1800 Quadratmeter. Man könne von Glück sprechen, dass das Feuer nicht so weit in den Moorboden eingedrungen ist, so die Feuerwehr. Durch das zügige Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand gestoppt werde.