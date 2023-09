Mega-Hitze erwartet: Dieses Land rechnet mit verheerenden Waldbränden

Ein Dingo-Pärchen beobachtet das Treiben in einem Erlebnispark nahe Sydney. Während der Waldbrände 2019/2020 kamen viele Wildtiere ums Leben. © Dan Himbrechts/AAP/dpa

Während es bei uns wieder kühler wird, fängt in Australien die warme Jahreszeit an. Schon am Wochenende wird speziell im Südosten des Landes eine intensive Hitze erwartet.

Vor allem in den Bundesstaaten Victoria und New South Wales dürfte es besonders heiß werden. An manchen Orten könnten Temperaturen von bis zu 40 Grad entstehen, berichtet der Guardian.

Auslöser ist ein umfassendes Hochdruckgebiet, das sich über der Tasmanischen See entwickelt hat.

"Es zieht einfach nicht ab, also wärmt die Sonne das Land Tag für Tag immer weiter auf", erklärte der australische Wetterexperte Dean Narramore gegenüber ABC.

In den vergangenen Tagen kam es rund um Sydney bereits zu kleineren Buschfeuern. Diese wurden allerdings absichtlich vorgenommen, um dichtes Unterholz und starken Graswuchs zu beseitigen.