Riesiger Waldbrand im Moor: Jetzt sollen Hubschrauber beim Löschen helfen

Riesige Rauchschwaden breiteten sich über dem Göldenitzer Moor aus.

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt hatte, waren über 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Waldbrandes bei Göldenitz im Einsatz. Die riesigen Rauchschwaden waren teilweise kilometerweit zu sehen.

"Das Feuer war zunächst auf Ödland ausgebrochen, griff dann aber auf ein Waldstück über. Die Brandursache ist unklar", hatte Juliane Hinz, Pressesprecherin des Landkreises Rostock, gegenüber TAG24 erklärt.

Am Dienstagnachmittag mussten vorübergehend alle Straßen von Göldenitz in Richtung Süden, den Ortschaften Kassow sowie Teschow für die Einsatzkräfte gesperrt werden, so die Polizei.

Die Straße Am See in Göldenitz bis Kossower Weg 13 in Dummerstorf bleibt vorläufig weiterhin gesperrt, um den reibungslosen Ablauf der Löscharbeiten zu ermöglichen.