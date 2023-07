Verheerende Brände: Drei Menschen sterben auf beliebter Urlaubsinsel

In Folge der Brände sind bereits Dutzende Hektar Wald und Buschland verbrannt. Die Feuerwehr war am Mittwoch nach eigenen Angaben mit über 3000 Feuerwehrleuten und Löschflugzeugen im Einsatz.

Zwei verkohlte Leichen wurden am Dienstagnachmittag in Cinisi bei Palermo in der Nähe des Flughafens gefunden. Eine ältere Frau starb in der Region, weil ein Rettungswagen nicht zu ihr fahren konnte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Insbesondere in der Provinz Palermo im Norden der Insel kämpften Einsatzkräfte auch am Mittwoch gegen Wald- und Flächenbrände .

Die Wälder Siziliens sind in ein Flammenmeer gehüllt. © LaPresse/AP/dpa

In der Nacht zu Mittwoch brannte es auch bei Catania. Der starke und heiße Wind erschwert mancherorts die Arbeit. Auch andere italienische Regionen waren von Wald- und Flächenbränden betroffen, wie etwa auf dem Festland Apulien und Kalabrien.

Insbesondere in Apulien war die Lage anfangs bedrohlich. Am Dienstagabend mussten aus dem Ferienort Vieste an der Adria-Küste rund 2000 Menschen evakuiert werden, konnten jedoch am Mittwochmorgen wieder in ihre Häuser und Unterkünfte zurückkehren, da die Brände unter Kontrolle gebracht wurden.

Der italienische Zivilschutz geht davon aus, dass ein Großteil der Brände durch fahrlässiges oder gar vorsätzliches Verhalten, also Brandstiftung, ausgelöst wurde.

Die Trockenheit begünstigt die Ausbreitung von Feuern.