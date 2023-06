Waldbrände an thüringisch-bayrischer Grenze! Bergwacht an Steilhang im Einsatz

Nordhalben/Titschendorf/Tschirn - Am Dienstag ist es an der bayrisch-thüringischen Grenze zu Waldbränden gekommen. Mehrere Tausend Quadratmeter waren betroffen.

Vom Brand betroffen waren zwei Waldgebiete. © Daniel Vogl/dpa

Wie die integrierte Rettungsleitstelle im fränkischen Coburg am Mittwoch gegenüber TAG24 mitteilte, wurde gegen 13.30 Uhr ein Brand zwischen Titschendorf (Saale-Orla-Kreis) und Nordhalben (Landkreis Kronach) gemeldet, ein zweiter Brand bei Tschirn (ebenfalls Landkreis Kronach) wurde gegen 15 Uhr bekannt.

Beide Brände konnten gelöscht werden. Am Abend wurden beide Einsätze beendet. Neben bayrischen befanden sich auch Kräfte aus Thüringen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Bergwacht Rennsteig. Wie die Bergwacht auf Facebook mitteilte, brannte es an einem Steilhang. "Zusammen mit zahlreichen weiteren Kräften der Bereitschaften sicherten wir die Einsatzkräfte der Feuerwehren ab und lieferten Getränke in den Steilhang."

Als sich die Lage hier den Angaben nach entspannte, sei man zu einem Waldbrand bei Tschirn gerufen worden.