Waldbrände in Meck-Pomm: Katastrophenalarm aufgehoben

Bei Lübtheen brannten rund 100 Hektar. © Steven Hutchings/TNN/dpa

Der Katastrophenalarm für die Region Lübtheen, wo es auf rund 100 Hektar des ehemaligen Truppenübungsplatzes gebrannt hatte, wurde am Donnerstag aufgehoben, wie ein Sprecher von Landrat Stefan Sternberg (39, SPD) sagte. Schon am Mittwoch durften die 160 Einwohner des am Montag evakuierten Dorfes Volzrade in ihre Häuser zurück.

Laut Landkreis wurden die Einsatzkräfte im Laufe des Donnerstags reduziert. Das 47 Hektar große Brandgebiet in der Viezer Heide bei Hagenow - auch dies eine munitionsbelastete ehemalige Militärfläche - wurde bereits am Mittwoch an die Stadtfeuerwehr Hagenow zur weiteren Beobachtung übergeben.

Die Übergabe des Lübtheener Gebietes an die Bundesforst als Eigentümerin werde vorbereitet. Örtliche Feuerwehren sollen die sogenannte Brandnachsorge übernehmen.