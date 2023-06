Waldbrände in Meck-Pomm: Munitionsverseuchte Areale in Flammen, ganzes Dorf evakuiert!

Hagenow/Lübtheen - "Nein, bitte nicht schon wieder!" - Das war die erste Reaktion vieler Lübtheener ( Mecklenburg-Vorpommern ), als sie am Montagnachmittag Rauchschwaden über dem nahe gelegenen ehemaligen Truppenübungsplatz entdeckten und Detonationen alter Weltkriegsmunition hörten.

Auf insgesamt 135 Hektar brennt der Wald in Mecklenburg-Vorpommern. © dpa/Thomas Schulz

Vor vier Jahren erst - im trockenheißen Sommer 2019 - hatte sich über die Jahre freigelegte Munition vermutlich selbst entzündet und ein Feuer verursacht, das fast 1000 Hektar Wald erfasste. Nun also wieder. Bis Montagabend wuchs die Brandfläche auf 100 Hektar. Am Dienstag wurde die Lage durch Explosionen und auffrischenden Wind verschärft.

Wenige Schritte von der Einsatzzentrale der Feuerbekämpfer entfernt, liegt am Hauptplatz von Lübtheen das Sozialkaufhaus des Arbeitslosenverbandes.

Ines Bolschwig und ihre beiden Kolleginnen warten an diesem Dienstag vergeblich auf Kundschaft. "Sonst ist hier ständig was los", sagt Bolschwig. Jetzt aber säßen die Menschen angespannt zu Hause und warteten, was als Nächstes passiert.

Was passieren kann, haben sie in Volzrade gesehen. Die rund 160 Bewohner der Ortschaft, die zu Lübtheen gehört, mussten am Montagabend ihre Sachen packen und ihre Häuser verlassen.

Das Feuer war da auf 800 Meter an den Ort herangerückt. Am Dienstagvormittag waren es nur noch 500 Meter. Es sei das oberste Ziel, das Dorf vor den Flammen zu schützen, sagen die Verantwortlichen.