Waldbrände in Meck-Pomm unter Kontrolle: Bewohner kehren in Orte zurück

Hagenow/Lübtheen - Die beiden großen Waldbrände auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen und in der Viezer Heide bei Hagenow im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns sind unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Das sagte Landrat Stefan Sternberg (39, SPD ) am Mittwoch in Lübtheen.

Die Menschen hatten am Montagabend ihre Häuser verlassen müssen, nachdem der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen bis auf 800 Meter an das Dorf herangerückt war.

Am Mittwochnachmittag konnten die 160 Einwohner der zu Lübtheen gehörenden Ortschaft Volzrade in ihre Häuser zurückkehren. Der Landrat hob die Evakuierung um 14 Uhr auf.

Der Löscheinsatz im Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz (Landkreis Rostock) ist unterdessen nach einer Woche beendet worden. Die Glutnester sind dank der Hilfe durch die vielen Wassersprenger gelöscht, wie eine Kreissprecherin am Mittwoch in Güstrow sagte.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr befindet sich im Einsatz bei einem Waldbrand. © dpa/Thomas Schulz

Immer wieder gab es Explosionen alter Munition. Am Dienstag konnten die Flammen 500 Meter vor dem Ort aufgehalten werden. Sternberg sagte, der Boden zwischen dem Brandgebiet und dem Dorf sei gut gewässert, so dass keine Gefahr mehr bestehe. Die zwischenzeitlich drohende Evakuierung einer weiteren Ortschaft war am Dienstag abgewendet worden.

Der Katastrophenalarm für Lübtheen wurde am Mittwoch noch aufrechterhalten. Die Einsatzkräfte sollten nicht zu schnell zurückgezogen werden, sagte Sternberg. "Wir brauchen schon noch viel Wasser auf der einen oder anderen Stelle."

Auch der Löschhubschrauber bleibt nach Angaben der Feuerwehr bis zum Abend im Einsatz. Bei Lübtheen waren am Mittwoch nach Sternbergs Worten rund 280 Brandbekämpfer im Einsatz. In Hagenow seien es noch 75, mit abnehmender Tendenz, sagte er.

Die Lage auf dem ehemaligen Militärgelände bei Hagenow habe sich so weit entspannt, dass das Brandgeschehen am Nachmittag an die Stadtwehrführung Hagenow übergeben werden könne. Den Eigentümern würden die Flächen aber voraussichtlich erst am Freitag übergeben, sagte Sternberg weiter.

Am Mittag sei der Einsatz des Bundeswehr-Panzers beendet worden, der breite Feuerschutzschneisen rund um das 47 Hektar große Brandgebiet freigeschoben hatte, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die angrenzende Bundesstraße 321 wurde am Mittag wieder freigegeben.